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Танцы народов мира: балет Моисеева выступил в Абхазии

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210526/1032501803/Tantsy-narodov-mira-balet-Moiseeva-vystupil-v-Abkhazii-.html

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступил в Абхазской государственной филармонии 25 мая. Концерт состоится и 26 мая.

Спустя три года в Абхазию с концертом вновь приехал Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Впервые он выступил в Абхазии в 2013 году на праздновании Дня России в рамках культурных сезонов "Россия-Абхазия", а затем в 2018 - на праздновании 25-летия Дня Победы и Независимости Абхазии.

В этот раз артисты приехали с программой под названием "Танцы народов мира" – уникальным циклом хореографических произведений в постановке Игоря Моисеева. В программу вошли греческий танец "Сиртаки", танец аргентинских пастухов "Гаучо", калмыцкий танец, "Татарочка", адыгейский танец, венесуэльский танец "Хоропо", испанская "Баллада", а также легендарное моисеевское "Яблочко". Концерт собрал аншлаг в Госфилармонии.

Государственный академический ансамбль народного танца был создан хореографом Моисеевым в 1937 году. Он стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией фольклора. С 1938 года ансамбль беспрерывно гастролирует по России и за рубежом. За рекордное количество гастролей ансамбль занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса.

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