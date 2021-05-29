"Суворовский натиск": эстафета мотострелков и пехоты

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Эстафета мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-3 прошла на полигоне в Челябинской области в рамках конкурса "Суворовский натиск".
В Челябинской области вот пятый день проходят испытания в рамках всеармейского конкурса "Суворовский натиск".
Смотрите на видео эстафету мотострелковых взводов на боевых машинах пехоты БМП-3.
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