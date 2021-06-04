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Цветущий дом: как бывший министр вырастил "Европу" в Сухуме

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© Видео Адгур Авидзба, Леон Адлейба
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210604/1032560271/Tsvetuschiy-dom-kak-byvshiy-ministr-vyrastil-Evropu-v-Sukhume.html

В центре Сухума среди прочих домов выделяется дом бывшего министра экономики и президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба. Sputnik узнал, как экс-чиновнику удалось создать "райский сад" в городе.

Мимо дома Константина Тужба по улице Академика Марра не проходит ни один любопытный турист, да и житель Абхазии. Высокий бетонный забор заменяет жасмин, который обвивает всю ограду и сам фасад дома. На крыше растут суккуленты, которые "светятся" по ночам.

Первый этаж дома был построен еще в 1930-х годах, позже был достроен второй этаж. По словам Тужба, он всегда увлекался растениеводством и сразу приступил к облагораживанию дома. Вдохновлялся мужчина европейской ландшафтной культурой, мечтал сделать свой дом таким же ухоженным и эстетичным.

Все началось с двора и сада, где растут фрукты и овощи, но дольше всего Константин работал над фасадом. Чтобы превратить его в мечту понадобилось около 12 лет. Вход в дом и забор обвивает вечнозеленый жасмин, а в этом году "позеленела" и крыша дома, где сейчас растут суккуленты.

Уход за "растущим" домом занимает очень много времени. Летом приходится поливать растения каждый день – на это уходит около трех часов.

Тужба считает, что каждый гражданин должен ухаживать и облагораживать свой дом в силу своих возможностей, чтобы Абхазия стала цветущей. В целях популяризации этой идеи в понедельник 7 июня в своем минисаду Константина Тужба проведет цветочную выставку под названием "Сухум. Озеленение городской среды".

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