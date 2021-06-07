Наследие Советов: как на Украине спасают мозаики

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На Украине художники реставрируют советские мозаики. После распада СССР многие работы были навсегда утрачены. Сейчас волонтеры пытаются спасти и восстановить оставшиеся произведения искусства.
В 1960-70-е годы произошел расцвет советской мозаики. Основные темы, которые отразили при создании мозаик: покорение космоса, научная фантастика, передовые медицинские технологии, героизм строителей предприятий и железных дорог.
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