17:45 07 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.93
  • EUR88.65
Поиск
Видео

Наследие Советов: как на Украине спасают мозаики

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео РИА
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/07/1032572020.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210607/1032572526/Nasledie-Sovetov-kak-na-Ukraine-spasayut-mozaiki.html

На Украине художники реставрируют советские мозаики. После распада СССР многие работы были навсегда утрачены. Сейчас волонтеры пытаются спасти и восстановить оставшиеся произведения искусства.

В 1960-70-е годы произошел расцвет советской мозаики. Основные темы, которые отразили при создании мозаик: покорение космоса, научная фантастика, передовые медицинские технологии, героизм строителей предприятий и железных дорог.

Читайте также:

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
В брызгах фонтана: новый объект набережной набирает популярность у горожан и гостей Сухума
Спасти из машины и огня: в Очамчыре прошли учения МЧС Абхазии
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться