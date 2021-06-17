Первая встреча Путина и Байдена: как прошел саммит в Женеве

В среду 16 июня в Женеве прошел саммит российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Лидеры России и США обсудили стратегическую стабильность, торговые отношения и кибербезопасность. После встречи президенты провели пресс-конференции.

Переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

Читайте также: