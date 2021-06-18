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Тренировка сил: корабли и авиация России провели учения в Тихом океане

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Масштабные учения в Тихом океане стартовали 10 июня. В Минобороны России сообщили, что 18 июня боевые корабли также совершенствовали практические навыки по поиску подводных лодок условного противника.

Оперативное учение разнородных сил Тихоокеанского флота, в соответствии с планом подготовки, проходит в центральной части Тихого океана под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца, сообщает Минобороны России.

Экипажи кораблей группировки разнородных сил Тихоокеанского флота в ходе масштабного учения отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне.

С привлечением самолётов и вертолётов морской авиации флота проверялась надёжность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Особое внимание уделялось противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника.

Кроме того, как отметили в Минобороны России, боевые корабли отрабатывает поиск подводных лодок условного противника. Для этого задействованы штатные корабельные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ с фрегата "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев" и трех корветов Тихоокеанского флота.

Масштабные учения в Тихом океане стартовали 10 июня. К маневрам в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. Также задействовано около 20 летательных аппаратов.

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