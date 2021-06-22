Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата: трансляция завершена

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого неизвестный поджигает машину в одном из сухумских дворов. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит экс-вице-президенту, председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.

Один из туристов заплыл слишком далеко от берега в районе впадения реки Келасур в море. Мужчина отплыл от берега не менее чем на 200 метров.