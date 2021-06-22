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Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата: трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210622/1032674815/Putin-vozlagaet-tsvety-k-Mogile-Neizvestnogo-soldata-pryamaya-translyatsiya.html
Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в память 80-летия начала Великой Отечественной войны.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64152937&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/16/1032675883.jpg
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2021-06-22T12:01Z

Президент России Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в память 80-летия начала Великой Отечественной войны.

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