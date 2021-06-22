Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в память 80-летия начала Великой Отечественной войны.
Учения пожарно-спасательных подразделений в Гудауте прошли на базе недостроенного 16 этажного здания в центре города.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".
Специалисты МТО ВС России завершили возведение блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения в Нагорном Карабахе.
Мощный циклон обрушился на полуостров Крым в четверг, а на следующий день ливни добрались до Ялты.
Ранее в соцсетях появилось видео, на кадрах которого неизвестный поджигает машину в одном из сухумских дворов. По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит экс-вице-президенту, председателю политпартии "Апсны" Виталию Габния.
Один из туристов заплыл слишком далеко от берега в районе впадения реки Келасур в море. Мужчина отплыл от берега не менее чем на 200 метров.
Статья президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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