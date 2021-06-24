Ботанический "салон красоты": как жительница Бзыби превратила двор в парк

Ландшафтный дизайн и растениеводство стали неотъемлемой частью жизни Эльмиры Таркил из села Бзыбь, которая провела для корреспондентов Sputnik небольшой мастер-класс.

Более тридцати лет назад Эльмира Таркил из села Бзыбь Гагрского района увлеклась ландшафтным дизайном и выращиванием разного вида деревьев и цветов.

Мать двух дочерей и сына, бабушка семерых внуков Эльмира Таркил из села Бзыбь держит свой двор не просто в чистоте и порядке, но и находит время для воплощений своих творческих фантазий в ландшафтном дизайне.

Дома у нее можно встретить около 50 видов деревьев и цветов, некоторым из которых от 30 до 50 лет. Самое близкое ее сердцу дерево – это кавказский самшит, который она нашла вблизи Голубого озера. Самшит тот свалился на землю после камнепада и мог погибнуть, но Эльмира его спасла. Привезла домой и посадила во дворе.

О том, как женщина превратила свой двор в настоящий парк, смотрите в нашем видео.

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