21:59 24 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.33
  • EUR86.33
Поиск
Видео

Ботанический "салон красоты": как жительница Бзыби превратила двор в парк

Получить короткую ссылку
65 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/18/1032696707.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210624/1032696663/Botanicheskiy-salon-krasoty-kak-zhitelnitsa-Bzybi-prevratila-dvor-v-park.html

Ландшафтный дизайн и растениеводство стали неотъемлемой частью жизни Эльмиры Таркил из села Бзыбь, которая провела для корреспондентов Sputnik небольшой мастер-класс.

Более тридцати лет назад Эльмира Таркил из села Бзыбь Гагрского района увлеклась ландшафтным дизайном и выращиванием разного вида деревьев и цветов.

Мать двух дочерей и сына, бабушка семерых внуков Эльмира Таркил из села Бзыбь держит свой двор не просто в чистоте и порядке, но и находит время для воплощений своих творческих фантазий в ландшафтном дизайне.

Дома у нее можно встретить около 50 видов деревьев и цветов, некоторым из которых от 30 до 50 лет. Самое близкое ее сердцу дерево – это кавказский самшит, который она нашла вблизи Голубого озера. Самшит тот свалился на землю после камнепада и мог погибнуть, но Эльмира его спасла. Привезла домой и посадила во дворе.

О том, как женщина превратила свой двор в настоящий парк, смотрите в нашем видео.

Смотрите также:

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сады Эльмиры: как жительница села Бзыбь создала семейный парк
Ботанический "салон красоты": как жительница Бзыби превратила двор в парк
График выплат российских пенсий в Абхазии: июнь


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться