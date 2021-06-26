Пугающе красиво: какие "тайны" скрывает санаторий Смецкого в Абхазии

Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце XIX века. Он создал в Гулрыпше славившуюся на весь Кавказ и даже Европу здравницу.

Санаторий "Гулрыпш-2" был построен в 1913 году. Часто здание называют "Красным корпусом" из-за цвета наружных стен. Строительство прекрасного комплекса зданий этого санатория проходило под руководством известного архитектора Ивана Сергеевича Кузнецова. Здание "Красного корпуса" было возведено в неорусском стиле, но с явными признаками модерна. Кроме главного здания, в комплекс построек вошли административный корпус, библиотека, бильярдная и даже небольшая часовня.

Окна всех комнат пациентов санатория выходили на море. На красивых террасах, обустроенных на верхнем этаже здания, были рассставлены кресла, чтобы пациенты, наслаждаясь открывавшимся с высоты пейзажем, могли одновременно принимать солнечные ванны. При планировке санатория была учтена и роза ветров, создававшая благоприятные условия для лечащихся в нем людей. Смецкой позаботился и о том, чтобы вокруг здания разбили что-то вроде бальнеологического парка.

Хотя в годы Отечественной войны народа Абхазии здание практически не пострадало, сейчас оно находится в плачевном состоянии. Внутри санаторий практически разрушен, всевозможная растительность заполнила здания. Санаторий "Гулрыпш-2" входит в список объектов культурного наследия Абхазии.

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