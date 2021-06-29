Почему необходимо вакцинироваться от COVID-19: обращение ведущих ученых России

Члены президиума Российской академии наук выступают с обращением к россиянам о необходимости вакцинироваться от COVID-19.

Во многих странах мира обострилась ситуация с коронавирусом, ведущие рссийские ученые решили призвать людей защитить себя и своих близких, сделав вакцину.

Среди участников: директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, генеральный директор ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов и другие.

Вакцинация от коронавируса проходит во всех регионах России. Некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Несмотря на то, что темпы вакцинации в последнее время набрали хорошую динамику, достичь уровня 60% привитых от коронавируса к осени не удастся, считают в Кремле. Эти сроки сдвинутся.