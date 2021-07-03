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"С днем рождения, Сухум!": как столица отметила свой праздник

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День города Сухума отмечается ежегодно в первую субботу июля, такое решение было принято администрацией столицы в 2016 году.

2505-й день рождения Сухума отметили в столице праздничными мероприятиями.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник для Сухума: в Абхазии отметили день рождения столицы

Утром глава администрации и представители делегаций из Краснодара, Донецка и Чебоксар возложили цветы в Парке Славы. В возложении приняли участие глава Администрации Донецка Алексей Кулемзин, заместители главы муниципального образования город Краснодар Дмитрий Логвиненко и Валерий Карасев, депутаты Чебоксарского городского собрания Сергей Муравье и Максим Гребенкин, заместитель главы Администрации Московского района города Чебоксары Елена Романова.

Для детей администрация столицы подготовила подарок – концерт и развлекательную программу с участием аниматоров. На Наберженой Диоскуров была организована экспозиция "Маска Диоскуров", а у Абхазского драматического театра выставка " АҞӘА".

По набережной развивались звуки рояля, скрипки, виолончели и флейты, а Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария порадовал жителей и гостей столицы известными национальными композициями в новом исполнении. Праздничный вечер завершился концертом с участием звезд местной эстрады. Все мероприятия ко Дню города проходили на открытом воздухе, чтобы минимизировать опасность распространения коронавирусной инфекции.

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