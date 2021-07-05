Сочи затопило из-за ливней

Читайте также:
-
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
-
В Сочи погиб человек при падении дерева
На Сочи обрушились сильные ливни. Вода в реках вышла из берегов, мощные потоки сносят автомобили и деревья. В городе ввели режим ЧС, местным жителям посоветовали собрать вещи и быть готовыми к эвакуации.
Читайте также:
Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
В Сочи погиб человек при падении дерева
Сильный ураган обрушился на Абхазию в воскресенье 4 июля. Были повреждены кровли жилых домов, повалены деревья, большая часть республики оказалась без света и воды.
Президент Абхазии Аслан Бжания и глава администрации Беслан Эшба провели инспекцию по улицам Сухума после прошедших 4 июля штормового ветра и ливня.
В воскресенье вечером сильный ураган обрушился на республику, снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Пострадавших нет. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
Абхазские метеорологи предупреждали, что в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду.
Сильный ветер с дождем прошел в Абхазии в воскресенье 4 июля. От последствий урагана пострадал и Сухум, где были повалены деревья, сорваны крыши с домов, оборваны электролинии.
Выявленные оружие и боеприпасы установленным порядком изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.
Сигнал о происшествии поступил на пульт Министерства по чрезвычайным ситуациям в 08:42 в понедельник 5 июля.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik