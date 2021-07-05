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Сочи затопило из-за ливней

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210705/1032774447/Sochi-zatopilo-iz-za-livney.html

На Сочи обрушились сильные ливни. Вода в реках вышла из берегов, мощные потоки сносят автомобили и деревья. В городе ввели режим ЧС, местным жителям посоветовали собрать вещи и быть готовыми к эвакуации.

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