Видео задержания боевика ИГ, признавшегося в подготовке теракта в России

В Подмосковье задержали 21-летнего боевика, гражданина одной из соседних с Россией стран. Он готовил теракт в регионе.

По данным следствия, он вступил в группировку "Исламское государство"* и в июне 2021 года разработал план теракта на территории Московского региона.

В ходе обысков у него изъята заготовка самодельного взрывного устройства и компоненты для её изготовления. Мужчина признался, что планировал нападение, его заключили под стражу.

*Террористические организации, запрещенные в России