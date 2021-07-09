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Видео задержания боевика ИГ, признавшегося в подготовке теракта в России

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В Подмосковье задержали 21-летнего боевика, гражданина одной из соседних с Россией стран. Он готовил теракт в регионе.

По данным следствия, он вступил в группировку "Исламское государство"* и в июне 2021 года разработал план теракта на территории Московского региона.

В ходе обысков у него изъята заготовка самодельного взрывного устройства и компоненты для её изготовления. Мужчина признался, что планировал нападение, его заключили под стражу.

*Террористические организации, запрещенные в России

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