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Бежать на встречу жизни: "Ашана" собирает деньги на лечение Николь Аргун
Николь Аргун из Сухума десять лет. Она любит рисовать и петь для мамы. Мечтает научиться ездить на велосипеде, но здоровье пока не позволяет ей это сделать.
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PT0M34S
2021-07-12T19:55Z
Николь Аргун из Сухума десять лет. Она любит рисовать и петь для мамы. Мечтает научиться ездить на велосипеде, но здоровье пока не позволяет ей это сделать.
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Sputnik / Марианна Кубрава
Пять лет назад российские медики диагностировали у нее симптоматический фокальную эпилепсию, детский церебральный паралич и правосторонний гемипарез.
Врачи научно-практического центра Москвы готовы ее госпитализировать. Их услуги стоят 345 тысяч рублей с учетом расходов на обследование и лечение. Родители Николь не имеют такой суммы. Мама девочки работает техническим служащим в школе, где учится ее дочь. В первую очередь, чтобы быть к ней по-ближе.
В 2018 году Николь прошла обследование и подбор противосудорожной терапии в московской. Благодаря этому удалось достичь ремиссии. Сейчас, помимо эпилептических приступов, у нее наблюдается нарушение походки и функций правой руки.