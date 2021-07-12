Бежать на встречу жизни: "Ашана" собирает деньги на лечение Николь Аргун

Николь Аргун из Сухума десять лет. Она любит рисовать и петь для мамы. Мечтает научиться ездить на велосипеде, но здоровье пока не позволяет ей это сделать.

Пять лет назад российские медики диагностировали у нее симптоматический фокальную эпилепсию, детский церебральный паралич и правосторонний гемипарез.

Врачи научно-практического центра Москвы готовы ее госпитализировать. Их услуги стоят 345 тысяч рублей с учетом расходов на обследование и лечение. Родители Николь не имеют такой суммы. Мама девочки работает техническим служащим в школе, где учится ее дочь. В первую очередь, чтобы быть к ней по-ближе.

В 2018 году Николь прошла обследование и подбор противосудорожной терапии в московской. Благодаря этому удалось достичь ремиссии. Сейчас, помимо эпилептических приступов, у нее наблюдается нарушение походки и функций правой руки.