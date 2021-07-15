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Вокзал над водой: станция "Псырцха" в Новом Афоне

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Разрушенная платформа и павильон "Псырцха" в Новом Афоне – излюбленное место среди туристов и местных жителей.

Платформа и железнодорожный павильон были построены в 1944 году на берегу водохранилища, образованного плотиной Новоафонской ГЭС на реке Псырцха.

Остановочный пункт был открыт в 1944 году под названием "Дача", в 1951 году платформа получила название "Агараки", и уже в 1967 году станция была переименована по названию протекающей рядом реки Псырцха.

Определенный интерес представляют порталы тоннелей сталинской эпохи – это последний участок строительства Закавказской железной дороги, введенный в эксплуатацию после официального запуска Абхазской ветки ЗЖД.

Участок Сухум - Адлер был принял в 1949 году, а полностью движение на трассу перевели только в 1954 году, когда было завершено сооружение Новоафонских тоннелей.

С 1993 по 2002 год на платформе останавливался электропоезд Сухум-Псоу, в 2006 году он был сокращен до Гудауты и курсировал так до 2008 года. До 2009 года на платформе останавливались электрички. Сейчас здесь раз в сутки ходит лишь поезд Москва-Сухум, который на платформе не останавливается.

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