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Последствия наводнений в Германии

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В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93, передает агентство dpa со ссылкой на подсчеты властей.

Ранее немецкие СМИ сообщали о 81 жертве. Более 1,3 тысячи человек пропали без вести.

В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли 43 жителя — ранее сообщалось о 30.

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