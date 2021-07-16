"Спрут" в Черном море: кадры испытаний плавающего танка

Машина показала высокие водоходные качества и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.

В рамках второго этапа, который начнется в ближайшее время, танку предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.