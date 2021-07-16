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"Спрут" в Черном море: кадры испытаний плавающего танка

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210716/1032853428/Sprut-v-Chernom-more-kadry-ispytaniy-plavayuschego-tanka.html

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха".

Машина показала высокие водоходные качества и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.

В рамках второго этапа, который начнется в ближайшее время, танку предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.

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