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Вне очереди: Джинджолия и Лолуа о несостоявшейся сессии Парламента

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Повестка внеочередного заседания Парламента Абхазии не набрала достаточного количества голосов для утверждения.

Депутаты Алхас Джинджолия и Рауль Лолуа по-разному голосовали за повестку. В студии радио Sputnik они объяснили свои позиции.

 

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