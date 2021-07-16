Вне очереди: Джинджолия и Лолуа о несостоявшейся сессии Парламента

Депутаты Алхас Джинджолия и Рауль Лолуа по-разному голосовали за повестку. В студии радио Sputnik они объяснили свои позиции.
Повестка внеочередного заседания Парламента Абхазии не набрала достаточного количества голосов для утверждения.
Депутаты Алхас Джинджолия и Рауль Лолуа по-разному голосовали за повестку. В студии радио Sputnik они объяснили свои позиции.
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха".
В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
Разрушенная платформа и павильон "Псырцха" в Новом Афоне – излюбленное место среди туристов и местных жителей.
Российские миротворцы на полигоне в Нагорном Карабахе провели стрельбы из минометов в рамках занятий по боевой подготовке.
Группа депутатов инициировала внеочередное заседание Парламента и представила коллегам повестку из четырех пунктов, но она не была одобрена.
Адвокат Бориса Ачба Инга Габилая ходатайствовала об отводе всего состава Кассационной коллегии Верховного суда, рассматривающей жалобы на решение Сухумского горсуда.
Железнодорожная станция "Гума" была построена в 1940 году. После Отечественной войны народа Абхазии она стала заброшенной, а в 2019 году была сдана в аренду частным лицам.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik