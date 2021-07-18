В самом расцвете: ткуарчалские гортензии

Пышные и неприхотливые садовые цветы гортензии стали одной из достопримечательностей Ткуарчалского района.

Кусты цветут по дороге к акармарским водопадам. Больше всего здесь синих и голубых цветов, но встречают розовые и редкие лиловые гортензии.

Гортензия - влаголюбивое растение, цветы не любят солнца и быстро вянут. Видимо, поэтому они прижились в Ткуарчале, где часто льют дожди и много тени. Цветение начинается в июле и может продолжаться до октября.

Каждое лето в Ткуарчал за гортензиями съезжаются местные жители, чтобы сделать красивые фотографии, а туристы по дороге на акармарские водопады просят экскурсоводов сделать остановку.

Срывать цветы запрещено, всюду вывешены предупреждения, что за нарушение положен штраф.

Интересно, что у гортензии крупнолистной (Hydrangea macrophylla) цветки могут быть синими, красными, розовыми и сиреневыми. Зачастую это зависит от уровня pH (водородного показателя) в почве: в кислых почвах лепестки приобретают синюю окраску, в нейтральных - бледно-бежевую, а в щелочных - розовую или сиреневую.

Кроме того, гортензии способны накапливать в себе алюминий, который выделяется из кислых почв и у некоторых видов образует соединения, дающие им синие оттенки.

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