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Дом гортензии: ткуарчалский цветник

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Темы:
"Дежурный по району" (78)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
С наступлением лета Ткуарчал расцветает, полуразрушенный шахтерский город утопает в зелени.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210716/1032844928/Dom-gortenzii-tkuarchalskiy-tsvetnik.html

Фотокорреспондент Sputnik отправился в Ткуарчалский район специально, чтобы застать цветение гортензии.

Гортензии – одна из достопримечательностей Ткуарчалского района. Кусты цветут по дороге к акармарским водопадам. Больше всего здесь синих и голубых цветов, но встречают розовые и редкие лиловые гортензии.

Гортензия - влаголюбивое растение, цветы не любят солнца и быстро вянут. Видимо, поэтому они прижились в Ткуарчале, где часто льют дожди и много тени. Цветение начинается в июле и может продолжаться до октября.

Каждое лето в Ткуарчал за гортензиями съезжаются местные жители, чтобы сделать красивые фотографии, а туристы по дороге на акармарские водопады просят экскурсоводов сделать остановку.

Срывать цветы запрещено, всюду вывешены предупреждения, что за нарушение положен штраф. Туристы правилами не пренебрегают, им достаточно просто сделать красивые фотографии и надышаться сладким ароматом гортензии, чтобы оставить в памяти летние воспоминания о шахтерском городе.

Вот так вот гортензии сделали из разрушенного после Отечественной войны народа Абхазии шахтерского городка цветочный рай.

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Темы:
"Дежурный по району" (78)

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