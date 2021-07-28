Акуаскьа, апацха и амхара: что посмотреть в этнопарке в селе Мгудзырхуа

Национальный исторический парк "Апсны" раскинулся на площади около восьми гектаров. На его территории расположены традиционный абхазский дом, апацха (абхазская кухня), амхара (помещение для молодоженов), а также кузня, гончарная мастерская, цех по обработке дерева, школы стрельбы из лука и верховой езды.

Все объекты построены по архивным чертежам и максимально отражают уклад жизни, быт и культуру, которые на протяжении столетий сохранял абхазский народ. В музеях парка собраны десятки экспонатов. Все они были куплены у местных жителей или подарены ими.

Среди артефактов старинные элементы интерьера, мебель, утварь, копии архивных фотографий, холодное оружие.

Вход в парк для жителей Абхазии и российских военнослужащих вместе с семьями будет бесплатным. Гиды проводят посетителям экскурсию в музеях и на территории парка.

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