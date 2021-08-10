Пожары в Греции: как тушат огонь в северной части острова Эвия

В северной части острова Эвия увеличился фронт огня. Более 2000 человек были эвакуированы.
Неделю в стране бушуют сильнейшие природные пожары. Наиболее сильные из них были в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на Эвбее, где паромами эвакуировали более тысячи человек. Запрет на посещение лесов, национальных парков, природных территорий и рощ в Греции продлен до 13 августа.
Следователи пожарной службы Греции за три дня арестовали более десяти человек за поджоги как умышленные, так и по неосторожности.
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