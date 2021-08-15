В Испании горят леса: сотни пожарных пытаются справиться с огнем

Более 300 пожарных и 21 самолет боролись с огнем в субботу вечером и рано утром в воскресенье, пытаясь справиться с лесным пожаром в Кастельоне.

В связи с опасностью пожара жители муниципалитета Кастельон были эвакуированы посреди ночи в профилактических целях, а затем были переселены в соседние города Сонеха и Сот-де-Феррер.

Ситуация с лесными пожарами обострилась в Европе на фоне аномальной жары. Больше всех пострадала Италия. Но пожары не обошли стороной и Испанию.

Во многих районах Испании температура может превысить 40 градусов. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал жителей быть осторожнее и пообещал, что все экстренные службы будут работать в усиленном режиме. В Испании, как ожидается, жара продержится как минимум неделю.

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