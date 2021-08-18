Операция по извлечению тела россиянина, погибшего в пещере Веревкина

Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте в Абхазии, считается самой глубокой в мире. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки в 2212 метров.

Спелеологи из России совместно с абхазскими спасателями извлекли с 1100-метровой глубины и доставили в морг Гагрской районной больницы тело спелеотуриста, провисевшее на спецснаряжении более полугода.

Операция проходила в горном массиве Арбаика, в глубочайшей пещере в Абхазии.

Российские спелеологи нашли тело мужчины в пещере Веревкина 3 августа. Предполагается, что погибший - житель Сочи Сергей Козеев, он пропал в ноябре 2020 года.

Операция по извлечению на поверхность тела погибшего продолжалась несколько дней.