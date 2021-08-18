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Операция по извлечению тела россиянина, погибшего в пещере Веревкина

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© Видео МЧС Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210818/1033061952/Operatsiya-po-izvlecheniyu-tela-rossiyanina-pogibshego-v-glubochayshey-peschere-mira.html

Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте в Абхазии, считается самой глубокой в мире. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки в 2212 метров.

Спелеологи из России совместно с абхазскими спасателями извлекли с 1100-метровой глубины и доставили в морг Гагрской районной больницы тело спелеотуриста, провисевшее на спецснаряжении более полугода.

Операция проходила в горном массиве Арбаика, в глубочайшей пещере в Абхазии.

Российские спелеологи нашли тело мужчины в пещере Веревкина 3 августа. Предполагается, что погибший - житель Сочи Сергей Козеев, он пропал в ноябре 2020 года.

Операция по извлечению на поверхность тела погибшего продолжалась несколько дней.

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