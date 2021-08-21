Пилия о развитии экономики, майнинге и паспортизиции в Галском районе

В рамках рубрики "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия глава Галского района Константин Пилия рассказал о безопасности, проектах по развитию экономики, легальной торговле с Грузией и потенциале района в сфере туризма.

Все предпосылки для развития района в Гале есть, и говорить о какой-либо опасности неуместно, даже бытовая преступность сведена к минимуму, сказал Константин Пилия в эфире радио Sputnik.

Говоря об эпидситуации в районе, Пилия оценил ее как благоприятную, рассказал за счет чего это удалось сделать.

"Мы понимали, что ситуация с вакцинацией будет протекать тяжело, и поставили на границе с Грузией медицинский пункт, где возвращающееся население должно было предоставить ПЦР-анализ или справки об антителах, или со справки, что они провакцинированы. Фильтр позволил уберечь население. При этом галцы всегда отличались законопослушностью, распоряжение президента по защите от коронавируса люди соблюдают", - отметил Пилия.

Говоря об экономическом развитии, Константин Пилия отметил, что в районе надо продвигать сельское хозяйство.

"Сейчас, пересматривая бюджет этого года, мы все сделали, чтобы он был целевым, и знали, к чему мы придем через год, куда мы приведем район", - сказал глава района.