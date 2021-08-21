21:09 21 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск
Видео

Пилия о развитии экономики, майнинге и паспортизиции в Галском районе

Получить короткую ссылку
39 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/15/1033074540.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210821/1033075930/Piliya-o-razvitii-ekonomiki-mayninge-i-pasportizitsii-v-Galskom-rayone.html

В рамках рубрики "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия глава Галского района Константин Пилия рассказал о безопасности, проектах по развитию экономики, легальной торговле с Грузией и потенциале района в сфере туризма.

Все предпосылки для развития района в Гале есть, и говорить о какой-либо опасности неуместно, даже бытовая преступность сведена к минимуму, сказал Константин Пилия в эфире радио Sputnik.  

Говоря об эпидситуации в районе, Пилия оценил ее как благоприятную, рассказал за счет чего это удалось сделать.  

"Мы понимали, что ситуация с вакцинацией будет протекать тяжело, и поставили на границе с Грузией медицинский пункт, где возвращающееся население должно было предоставить ПЦР-анализ или справки об антителах, или со справки, что они провакцинированы.  Фильтр позволил уберечь население. При этом галцы всегда отличались законопослушностью, распоряжение президента по защите от коронавируса люди соблюдают", - отметил Пилия.    

Говоря об экономическом развитии, Константин Пилия отметил, что в районе надо продвигать сельское хозяйство.

"Сейчас, пересматривая бюджет этого года, мы все сделали, чтобы он был целевым, и знали, к чему мы придем через год, куда мы приведем район", - сказал глава района.

  • Текстовый вариант интервью можете почитать здесь>>

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Драма в аэропорту Кабула, землетрясение в Гаити, пожары: самые яркие фото недели
Пилия о развитии экономики, майнинге и паспортизиции в Галском районе
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться