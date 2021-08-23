Вперед за мечтой: "Ашана" собирает деньги на лечение девочек с ДЦП

Девочек объединяет один диагноз – детский церебральный паралич. Всем им нужно пройти очередной курс реабилитации, чтобы улучшить состояние здоровья, укрепить мышцы, самостоятельно встать и даже начать ходить.

Валерия прошла четыре курса реабилитации у тераписта Республиканского центра Еревана Армине Чопурян, и во время последнего курса она смогла пойти без помощи и поддержки.

Чтобы закрепить и улучшить результаты, занятия нужно продолжать.

Еще два года назад Мария не могла самостоятельно сидеть, ходить, говорила отдельными словами и сильно отставала от сверстников. Девочка прошла реабилитацию в Москве и Санкт-Петербурге, теперь она может без поддержки стоять несколько часов в день. Чтобы Мария сделала первые шаги и бегала по коридорам во время перемены, нужно продолжать заниматься со специалистами.

Настя уже прошла несколько курсов реабилитации, но все еще не может сама держать спину и ходить. Для этого нужно продолжать проходить реабилитацию, но родители не осилят самостоятельно оплатить очередной курс.

Чтобы три девочки смогли закрепить достигнутые результаты и добились новых, нужно собрать 235 956 рублей.