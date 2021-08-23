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Вперед за мечтой: "Ашана" собирает деньги на лечение девочек с ДЦП

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Спасем жизнь вместе (183)
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Вперед за мечтой: "Ашана" собирает деньги на лечение девочек с ДЦП
Культруно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Анастасии Бадия, Марии Кесян и Валерии Джинджолия.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=40682869&type=mp4
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2021-08-23T17:25Z

Культруно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Анастасии Бадия, Марии Кесян и Валерии Джинджолия.

Девочек объединяет один диагноз – детский церебральный паралич. Всем им нужно пройти очередной курс реабилитации, чтобы улучшить состояние здоровья, укрепить мышцы, самостоятельно встать и даже начать ходить.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Встать на ноги и пойти: открыт сбор на лечение трех девочек с диагнозом ДЦП

Валерия прошла четыре курса реабилитации у тераписта Республиканского центра Еревана Армине Чопурян, и во время последнего курса она смогла пойти без помощи и поддержки.

Чтобы закрепить и улучшить результаты, занятия нужно продолжать.

Еще два года назад Мария не могла самостоятельно сидеть, ходить, говорила отдельными словами и сильно отставала от сверстников. Девочка прошла реабилитацию в Москве и Санкт-Петербурге, теперь она может без поддержки стоять несколько часов в день. Чтобы Мария сделала первые шаги и бегала по коридорам во время перемены, нужно продолжать заниматься со специалистами.

Настя уже прошла несколько курсов реабилитации, но все еще не может сама держать спину и ходить. Для этого нужно продолжать проходить реабилитацию, но родители не осилят самостоятельно оплатить очередной курс.

Чтобы три девочки смогли закрепить достигнутые результаты и добились новых, нужно собрать 235 956 рублей.

Темы:
Спасем жизнь вместе (183)

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