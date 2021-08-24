"Морской десант": командные эстафеты взводов морской пехоты

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На международном конкурсе по полевой выучке "Морской десант" АрМИ-2021, который проходит в эти дни в Приморье, состоялись командные эстафеты взводов морской пехоты стран-участниц.
Военнослужащие из России, Китая, Венесуэлы, Ирана и Абхазии на современных бронетранспортерах БТР-82А преодолевали маршрут длиной девять километров с водными участками, естественными и искусственными препятствиями.
На отдельных участках экипажи вели стрельбу по целям из основного вооружения бронетранспортера и пулемета.
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