Спустя 20 лет: как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики "Аль-Каиды"* направили два захваченных пассажирских самолета в небоскребы Всемирного торгового центра — в самое сердце Нью-Йорка.
В результате столкновения и последующего пожара башни-близнецы обрушились. Погибли около 2 977 человек.
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов смотрите в видеоролике RT.
* "Аль-Каида" — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.
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