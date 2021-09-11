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Спустя 20 лет: как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210911/1033190033/Spustya-20-let-kak-amerikantsy-khranyat-pamyat-o-tragedii-11-sentyabrya.html

Двадцать лет назад в США произошла серия самых крупных терактов в истории страны, жертвами стали почти три тысячи человек.

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики "Аль-Каиды"* направили два захваченных пассажирских самолета в небоскребы Всемирного торгового центра — в самое сердце Нью-Йорка.

В результате столкновения и последующего пожара башни-близнецы обрушились. Погибли около 2 977 человек.

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов смотрите в видеоролике RT.

* "Аль-Каида" — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 14.02.2003.

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