От банки до компота: как в селе Лыхны делают напитки из фруктов и ягод

В селе Лыхны заработал семейный бизнес по производству напитков из фруктов и ягод, произрастающих в Абхазии.

Изготавливать компоты и соки Татьяну Арджения из села Лыхны научила бабушка. Со временем привычная суета на кухне переросла в бизнес. Стали появляться постоянные клиенты, но объемы продукции были не столь большими. В год они производили около двух-трех тысяч банок компотов, соков, джемов. Использовали фрукты и ягоды исключительно из своего сада или же покупали их у сельчан.

Весной 2021 года с помощью программы Организации Объединенных наций по развитию у них появился собственный оборудованный цех. Делать "коктейли" стало проще, а мощности производства увеличились в десять раз.

Появилась возможность приглашать туристов на мини-предприятие для дегустации. Для этого Татьяна заключила соглашение с местными турфирмами. В курортный сезон к ним приезжают группы по 30-40 человек. Они не только пробуют продукцию на вкус и покупают ее, но могут посмотреть мастер-класс по приготовлению аджики по традиционной методике на камне.

Проводит эти мастер-классы Нателла Мамацева. Она соседка Татьяны и тоже работает в том цехе. Всего на предприятии трудятся три человека.