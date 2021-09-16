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От банки до компота: как в селе Лыхны делают напитки из фруктов и ягод

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От банки до компота: как в селе Лыхны делают напитки из фруктов и ягод
В селе Лыхны заработал семейный бизнес по производству напитков из фруктов и ягод, произрастающих в Абхазии.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=61665702&type=mp4
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2021-09-16T17:20Z

В селе Лыхны заработал семейный бизнес по производству напитков из фруктов и ягод, произрастающих в Абхазии.

Изготавливать компоты и соки Татьяну Арджения из села Лыхны научила бабушка. Со временем привычная суета на кухне переросла в бизнес. Стали появляться постоянные клиенты, но объемы продукции были не столь большими. В год они производили около двух-трех тысяч банок компотов, соков, джемов. Использовали фрукты и ягоды исключительно из своего сада или же покупали их у сельчан.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Закатать в банку: как суета на кухне переросла в бизнес

Весной 2021 года с помощью программы Организации Объединенных наций по развитию у них появился собственный оборудованный цех. Делать "коктейли" стало проще, а мощности производства увеличились в десять раз.

Появилась возможность приглашать туристов на мини-предприятие для дегустации. Для этого Татьяна заключила соглашение с местными турфирмами. В курортный сезон к ним приезжают группы по 30-40 человек. Они не только пробуют продукцию на вкус и покупают ее, но могут посмотреть мастер-класс по приготовлению аджики по традиционной методике на камне.

Проводит эти мастер-классы Нателла Мамацева. Она соседка Татьяны и тоже работает в том цехе. Всего на предприятии трудятся три человека.

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