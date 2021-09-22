Чем живет Абхазия: пресс-конференция Аслана Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания 21 сентября провел пресс-конференцию, в ходе которой он ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ.

Бжания рассказал, каким он видит решение проблем электроснабжения, поделился своим мнением относительно привлечения инвестиций в сферу энергетики и в целом в республику.

Затем обозначил пути решения многочисленных проблем в энергетической области, отметив, что на это потребуется большое количество времени и усилий.

На пресс-конференции глава государства заявил, что работа правоохранительных органов страны стала лучше в сравнении с предыдущими годами. В подтверждении своих слов он сообщил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше, а их раскрываемость улучшилась.

"На мой взгляд, удалось мобилизовать работу правоохранительных органов. Это не значит, что нам удалось решить все проблемы, но мы смогли мобилизовать личный состав, подобрать руководство правоохранительных органов. Личный состав этих ведомств в большинстве своем очень добросовестно работает, это демонстрируют цифры", - отметил он.

Бжания ответил на десятки других вопросов, связанных с жизнедеятельностью в стране. Пресс-конференция длилась три часа.

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