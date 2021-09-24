Алхас Читанава: у нас нет секретов от населения Сухумского района

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава в интервью радио Sputnik в рамках проекта "Главный четверг" рассказал, чем и как живет возглавляемый им район.

В ходе интервью глава Сухумского района рассказал, что оттока населения из района не наблюдается, это связано с близким расположением столицы.

"Люди в основном привязаны к столице, поэтому не могу сказать, что наши жители покидают свои дома в поисках заработка, это скорее характерно для других районов, которые максимально отдалены от центра", – отметил он.

Среди проблем Читанава назвал то, что многие родители не хотят отдавать своих детей в местные школы, это связано в основном с нехваткой учителей в них.

"У нас проблема – не отток населения, проблема в том, что наши жители, чьи дети являются школьниками, не хотят учиться в наших школах. Кто учится в новоафонской школе, кто в сухумских школах, у нас с этим большая проблема", – говорит глава Сухумского района.

Говоря о прогнозах на урожай цитрусовых,он отметил, что в этом году его практически нет.

"В 90% домовладений занимаются выращиванием цитрусовых культур. Прошлый год был очень урожайным, одним из лучших в послевоенный период. В этом году картина обратная, урожая практически нет", – сказал Читанава.

Что касается диалога с местным населением, то оно строится на принципах открытости и честности, подчеркнул он.