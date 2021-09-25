Гарантии жизни: как работает страхование в Абхазии

В интервью радио Sputnik директор компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба рассказал, как застраховать имущество, здоровье, действует ли в Абхазии ОСАГО и где можно оформить страховку.

Он рассказал, что еще в 2006 году в Абхазии были приняты ряд законов, связанных со страхованием, в том числе страхование автогражданской ответственности иностранных граждан, которые приезжают в Абхазию.

Согласно нормам, действующим в Абхазии, гражданин, который уклоняется от оплаты страхования за автотранспорт, должен заплатить штраф в размере 50 процентов от суммы, которую он должен был заплатить при въезде в Абхазию, и сумму на время пребывания автотранспорта в республике. На сегодняшний день этот штраф составляет 300 рублей, однако, по словам Кецба, готовятся поправки к закону, предусматривающему повышение штрафов.

Кроме того, юрист рассказал, для чего необходимо страхование собственного имущества, в каких случаях и как оно будет работать, а также, как, по его мнению, сделать так, чтобы граждане Абхазии были заинтересованы в различных видах страхования и какие преимущества оно даст.

По словам Кецба, президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение привести в норму законопроекты, регулирующие страхование, чтобы они работали эффективно.

Подробнее о различных видах страхования в Абхазии, узнайте из интервью.