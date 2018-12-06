Шакал, перебегающий республиканскую трассу, попал на видео

Очевидец заснял на камеру мобильного телефона шакала, перебегавшего трассу в районе села Кындыг Очамчырского района.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Очамчыре пострадало два человека от нападения шакалов.
Кадры шакала, пересекающего трассу Очамчыра-Сухум, удалось заснять на камеру.
Очевидец заснял на камеру мобильного телефона шакала, перебегавшего трассу в районе села Кындыг Очамчырского района.
Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Очамчыре пострадало два человека от нападения шакалов.
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