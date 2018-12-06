Шакал, перебегающий республиканскую трассу, попал на видео

Народное собрание Абхазии приняло в первом чтении законопроект "О Республиканском бюджете Абхазии на 2019 год", но не без горячих дискуссий и недовольств. О том, какие параметры главного финансового документа страны смутили депутатов, почему некоторые отказались за него голосовать и почему бюджет все-таки был одобрен, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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