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Шакал, перебегающий республиканскую трассу, попал на видео

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© Видео smotrim video

Кадры шакала, пересекающего трассу Очамчыра-Сухум, удалось заснять на камеру.

Очевидец заснял на камеру мобильного телефона шакала, перебегавшего трассу в районе села Кындыг Очамчырского района.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Очамчыре пострадало два человека от нападения шакалов.



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