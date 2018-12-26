Собака-познавака: смотрите, как пес Игорь посетил выставку в Сухуме

Сибирская хаски стала необычным гостем фотовыставки "Ахтарпа" в творческом центре "Аинар". Собака спокойно зашла в выставочный зал, осмотрела и обнюхала фотографии и "пообщалась" с гостями и авторами выставки. Один из посетителей даже узнал пушистого зрителя и заявил: "Это же Игорь"!

В какой-то момент Игорь сам стал главным экспонатом, к счастью, неприхотливым. Пес разрешил себя потрогать, поиграть и даже сфотографировался с любопытными посетителями.

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