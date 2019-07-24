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Обычный день в Плимуте: видео погони хохочущих полицейских за динозавром

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© Видео Youtube/ Jamin Laney

Полицейские не могли удержаться от смеха, догоняя человека в костюме динозавра на темной улице британского города.

Полицейские из британского города Плимут на юго-западе Англии засняли на видео погоню за человеком в костюме динозавра.

На кадрах видно, как некто в плюшевом ростовом костюме убегает от патрульной машины.

Полицейские не могут сдержать смех и не торопятся догнать "динозавра".

Стражи порядка сами выложили ролик в интернет.

Видео с подписью "Еще один обычный день в Плимуте" полицейские разместили в своем Twitter.

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