Обычный день в Плимуте: видео погони хохочущих полицейских за динозавром

Полицейские из британского города Плимут на юго-западе Англии засняли на видео погоню за человеком в костюме динозавра.
На кадрах видно, как некто в плюшевом ростовом костюме убегает от патрульной машины.
Полицейские не могут сдержать смех и не торопятся догнать "динозавра".
Стражи порядка сами выложили ролик в интернет.
Видео с подписью "Еще один обычный день в Плимуте" полицейские разместили в своем Twitter.
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