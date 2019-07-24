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Храбрые таксы пожертвовали собой, спасая ребенка от кобры: видео

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© Видео Viral Press

Отважные собаки набросились на ядовитую змею, одна из такс погибла в схватке с хищником.

В городе Кидапаван на Филиппинах домашние собаки спасли ребенка от ядовитой змеи, рискуя собственной жизнью.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что кобра оказалась во дворе и попыталась заползти в дом. Как рассказала позже няня ребенка, в комнате, куда пыталась проникнуть опасная змея спала ее воспитанница - маленькая дочь хозяев дома.

Таксы не испугались хищника и вступили в бой со змеей. В результате им удалось одолеть змею, но одна из собак - такса по кличке Майли - погибла от ядовитого укуса.

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