17:47 02 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.64
  • EUR71.71
Поиск
Видеоклуб

"Свободу попугаям!": удивительная птица не только говорит, но и понимает

Получить короткую ссылку
1510
Новости
Все новости
Все новости
© YouTube/Анна, Пэты и Бубу

Попугай породы жако по Кличке Тимоша стал звездой интернета.

Судя по роликам, которые размещает в Instagram его хозяйка, Тимоша не только говорит, но понимает, что ему говорят и вполне связно отвечает.

Ученые считают попугаев жако самыми талантливыми попугаями, способными к звукоподражанию. Такой попугай может запомнить более 1500 слов.

Исследования показали, что эти ручные жако могут ассоциировать слова человеческого языка с предметами, а также способны воспринимать понятия формы и цвета. Жако часто стремятся повторять звуки, издаваемые бытовой электроникой - телефоном, будильником и тому подобными.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Соцсети
Sputnikabkhazia