"Свободу попугаям!": удивительная птица не только говорит, но и понимает

Судя по роликам, которые размещает в Instagram его хозяйка, Тимоша не только говорит, но понимает, что ему говорят и вполне связно отвечает.

Ученые считают попугаев жако самыми талантливыми попугаями, способными к звукоподражанию. Такой попугай может запомнить более 1500 слов.

Исследования показали, что эти ручные жако могут ассоциировать слова человеческого языка с предметами, а также способны воспринимать понятия формы и цвета. Жако часто стремятся повторять звуки, издаваемые бытовой электроникой - телефоном, будильником и тому подобными.

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