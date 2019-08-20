19:00 20 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.78
  • EUR73.98
Поиск
Видеоклуб

Унесенные ветром: "миграция" надувных матрасов попала на видео

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Youtube/ViralHog

"Миграция" надувных матрасов во время бури в американском штате Колорадо попала на видео.

Десятки надувных матрасов, перекатываясь и переворачиваясь, потоком двигаются в одну сторону, несмотря на попытки хозяев остановить их.

инцидент произошел 17 августа в американском штате Колорадо во время бури. Местные жители планировали посмотреть кино под открытым небом, однако их планам помешал сильный ветер.

Смотрите также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Соцсети
Sputnikabkhazia