Унесенные ветром: "миграция" надувных матрасов попала на видео

"Миграция" надувных матрасов во время бури в американском штате Колорадо попала на видео.

Десятки надувных матрасов, перекатываясь и переворачиваясь, потоком двигаются в одну сторону, несмотря на попытки хозяев остановить их.

инцидент произошел 17 августа в американском штате Колорадо во время бури. Местные жители планировали посмотреть кино под открытым небом, однако их планам помешал сильный ветер.

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