Унесенные ветром: "миграция" надувных матрасов попала на видео

Десятки надувных матрасов, перекатываясь и переворачиваясь, потоком двигаются в одну сторону, несмотря на попытки хозяев остановить их.
инцидент произошел 17 августа в американском штате Колорадо во время бури. Местные жители планировали посмотреть кино под открытым небом, однако их планам помешал сильный ветер.
Смотрите также:
-
Платформа 9 3/4: почему исчезают автомобили
-
Чесалка для пяток: китайский сварщик покорил интернет бесполезными изобретениями
-
Назад в будущее: влогер прокатился на ховерборде, как Макфлай