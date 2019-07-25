Чесалка для пяток: китайский сварщик покорил интернет бесполезными изобретениями

Житель Китая Шуай Гэн прославился в интернете благодаря своим бесполезным изобретениям.
Шуай Гэн раньше работал сварщиком, но потом забросил работу и вплотную занялся тем, что у него получается лучше всего - конструированием нелепых вещей.
В коллекции его бесполезных изобретений такие вещи как аппарат по разливу пива, маленькая пушка для стрельбы по бумажным стаканчикам, чехол для телефона, совмещенный с тесаком для рубки мяса, кастрюля для удобной варки лапши, открывашка для бутылок из будущего и другие странные вещи.
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