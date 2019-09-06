Ритм у них в крови: новое видео танца африканских детей собирает тысячи лайков

Новое видео с зажигательным танцем детей из Уганды собрало уже 960 тысяч просмотров и более 29 тысяч лайков.

Танцующие дети - участники танцевальной группы Masaka Kids Africana, основанной уроженцем Уганды Эдди Кэндзо. Сама история Эдди похожа на страшную сказку со счастливым концом, и он всеми силами пытается помочь детям, оказавшимся на улице.

Мать Эдди Кэндзо умерла, когда ему было всего четыре года, где его отец и остальные родственники, он не знал.

Кэндзо прожил на улице более 13 лет, и, как он сам признается, музыка стала для него единственным убежищем от тоски. Все свободное от поисков пропитания время он отдавал музыке и танцам.

В 2008 году случилось настоящее чудо - его песня под названием "Yanimba" стала хитом в Уганде. Затем появился второй мега-хит "Stamina", который принес Эдди популярность уже во всей восточной Африке, а президент Уганды даже использовал композицию в свой предвыборной кампании.

В 2014 году Кэндзо выпустил песню "Sitya Loss", получившую статус "вирусной сенсации", в интернете она собрала миллионы просмотров. Композицию оценили такие звезды как Пафф Дэдди, Рональдиньо, Шаа Лабах и Эллен Дедженерс.

2018 году Иван Дорн выпустил клип "Африка", в котором также снялись дети из студии Эдди Кэндзо Masaka Kids Africana.

Смотрите также: