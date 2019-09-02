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"Ищу себе проблем на голову": первоклассники "зажгли" на линейке в Гале

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Ученики начальных классов устроили зажигательные танцы на праздничной линейке в честь Дня знаний.

Ученики начальных классов Галской школы №2 устроили танцы на праздничной линейке в честь начала учебного года.

Первоклассники Нукри и Роин не постеснялись и станцевали в свой первый день в школе, еще один ученик Давид также не стал отказывать себе в проявлении чувств и отметил День знаний зажигательным танцем под песню со словами: "Гуляй, душа моя гордая... Ищу себе проблем на голову". 

Учебный год начался 2 сентября, так как первый день осени выпал на воскресенье.

Учащихся и преподавателей республики с Днем знаний поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Праздничные линейки прошли более чем в 150 школах, в этом году в Абхазии около трех тысяч первоклассников.

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Теги:
Абхазия, День знаний


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