Главное - дождаться маму: история чудесного спасения маленького бизончика от волка

Захватывающее видео о маленьком, но храбром теленке, который не испугался голодного волка и был спасен.

Стояла прекрасная погода, теленок бизона любовался красотой природы и полной грудью вдыхал свежий воздух. Недалеко от него осматривал острым взглядом местность самец утки.

Но идиллия быстро закончилась. По направлению к реке, где совершенно спокойно занимались своими делами теленок и утка, побежал волк. Причем, побежал целенаправленно, строго к молодому травоядному. На всякий случай птица поменяла дислокацию, перелетев на другую сторону реки.

Ситуация сложилась непростая. Если с умеющими летать птицами вопрос об их безопасности не стоял, то теленку не позавидуешь. Он один, родителей рядом нет, а волк наверняка голоден.

Тем временем охотник и жертва вышли на максимальный контакт. На первый взгляд, их столкновение можно было бы считать игрой, если бы волк не пытался укусить теленка в район сонной артерии. Положение малыша очень быстро становилось все более незавидным. Рассчитывать можно было только на чудо. И оно произошло!

Оказалось, что пернатый сосед полетел за мамой теленка. Ну, такой был договор у представителей этой фауны.

На следующих кадрах мы видим красивую и очень стройную бизониху. Она быстро, но грациозно бежит к своему испуганному ребенку. Как только сын увидел свою маму, в его душе что – то произошло. Нет, не сломалось, а именно произошло! Ребенок стал активно сопротивляться волку и даже нанес ему несколько ударов головой. Чем ближе подбегала мать, тем активней становились удары сына.

Очень быстро серый волк принял грамотное решение: не связываться с этой семейкой. Дальше начинается осмотр теленка матерью на предмет нанесенных ему увечий. В ходе детального обследования выяснилось, что малыш не пострадал.

Успокоившись, теленок сделал свой первый в жизни серьезный вывод: "Да, мама, волки уже не те"!

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