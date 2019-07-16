Одна змея побывала в желудке другой и выжила - видео чудесного спасения

Супруги решили снять на видео большую черную змею, у которой из пасти торчал какой-то кончик. В этот момент испугавшееся пресмыкающееся, чтобы сбежать, "выплюнуло" другую змею. Жертва оказалась жива, а нападавшая уползла. Таким образом, любопытство семейной пары спасло вторую змею от гибели.
Смотрите историю чудесного спасения на видео Sputnik.
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