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Довели беджняжку: попугай залаял от собачьей жизни

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
Sputnik Абхазия

Большой белохохлый какаду расхаживает по веранде и делает то, что у него лучше всего получается, - лает. Делает он это профессионально, от настоящей собаки не отличить.

С кем водился этот какаду, и как научился так натурально лаять - история умалчивает.

Но по довольному виду и распущенному хохолку можно сделать вывод, что птица все-таки не страдала, не была взаперти со злой собакой, а просто оказалась способной и научилась лаять как настоящий пес.

Это не единственная удивительная птица, поразившая пользователей интернета.

Ранее звездой стал другой попугай, который не только говорит, но и способен к диалогу, он абсолютно точно понимает свою хозяйку.

А еще недавно взорвал интернет кот, которому все "нормально", его купают, спрашивают, как водичка, а он отвечат: "нормально".

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