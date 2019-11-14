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Он помылся и заговорил: видео с "нормальным" котом собрало миллион просмотров

CC0
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13910
Sputnik Абхазия

Видеоклип с котом, которого купают в ванной две подруги, появился в Facebook. Этот кот действительно разговаривает!

Не многие коты любят мыться, а уж разговаривают так и вообще единицы. Видео с таким уникальным котом появилось в Facebook, его засняли разместили две подруги из России.

На кадрах видно, как намыленный кот оценивает температуру воды. Отвечая на вопрос своей хозяйки ему водичка, он отвечает "Нормально", вопрос задают несколько раз, чтобы удостовериться, что кота все устраивает.

Клип набрал уже более миллиона просмотров и тысячи лайков.

Ранее в интернете звездой стал попугай, который не только говорит, но и способен к диалогу, он абсолютно точно понимает свою хозяйку.

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