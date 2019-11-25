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"Знай свое место, краб!": кот на задних лапах давит авторитетом

© Foto/ Alexis Reynaud
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19 0 0
Sputnik Абхазия

О чем думают хозяева, когда знакомят друг с другом животных разного вида? На видео кадры как раз такого знакомства.

Трудно даже представить, что почувствовал кот, когда впервые увидел краба у себя в комнате. Врагу не пожелаешь.

Но в мире животных есть определенный кодекс поведения, поэтому у кота есть варианты. Рассмотрим их:

Сделать вид, что краба нет. Отпадает, потому что он есть.

Признать наличие краба, но сделать вид, что это его не беспокоит. Не вариант, потому что беспокоит.

В результате быстрого анализа ситуации, взвесив все за и против, кот решил соединить оба варианта и добавил пару домашних заготовок, которые появились после просмотра постеров хозяина с Брюсом Ли.

Кот использовал не совсем типичную для кошек боевую стойку, встал на задние лапы, явно работая "под человека".

Затем, сохраняя достоинство и безопасную дистанцию, стал проявлять авторитет, приближаясь к членистоногому. Два шага вперед и один, на всякий случай, назад. При этом кот периодически поворачивался к снимающему это дело хозяину и искал одобрение. И, судя по всему, нашел, потому что все закончилось хорошо.

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Теги:
коты


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