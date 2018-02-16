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В Анкаре на антиамериканской демонстрации применили слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканской демонстрации в Анкаре

© REUTERS/ Stringer
В мире
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Антиамериканская демонстрация приурочена к визиту в Анкару госсекретаря Рекса Тиллерсона.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Турецкая полиция применила слезоточивый газ против участников антиамериканской демонстрации, сообщил РИА Новости глава молодежного отделения турецкой оппозиционной партии "Родина" (Vatan) Айкут Диш, которая организовала акцию.

Акция приурочена к визиту в Анкару госсекретаря Рекса Тиллерсона. Накануне он провел переговоры с президентом Тайипом Эрдоганом. Сегодня Тиллерсон встретится с главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

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"Акция проходит около отеля Ankara Palace, где состоится пресс-конференция Тиллерсона и Чавушоглу. Нас 150 человек. Мы не получили разрешение на проведение митинга от мэрии Анкары. Полиция применила против нас слезоточивый газ, но не скажу, что она слишком старается. Сами полицейские сказали, что это не их желание, а их заставляют", — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что США стоят за попыткой переворота в Турции в июле 2016 года, за многочисленными терактами в Стамбуле и в Анкаре, и поддерживают террористов в Сирии.

"Все угрозы, с которыми сталкивается Турция – политические, экономические, международные, — за всем этим стоят США. Мы протестуем против этого империалистического гнета", — добавил Диш.

Активисты партии скандируют антиамериканские лозунги: "Америка – убийца наших солдат", "Будь проклята Рабочая партия Курдистана и ее союзник Америка", "Убийца Тиллерсон, убирайся из Турции".

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической группировкой. Также Турция пока безуспешно требует у США выдать оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого она обвиняет в организации попытки переворота в стране в июле 2016 года.




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