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Украинские националисты сжигают российский флаг у здания Россотрудничества в Киеве 17 февраля 2018 года

В Киеве радикалы устроили погром в здании Россотрудничества

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
В мире
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Украинские националисты выломали железные двери и напали на российский центр в то время, как там находились около полусотни детей и группа иностранцев.

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Украинские радикалы в субботу ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве и устроили погром, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра Константина Воробьева. 

Чтобы попасть в здание, налетчики выломали железные входные двери. Затем они разрисовали стены, залили краской камеры наблюдения, а кроме того, сорвали, а затем разорвали российские флаги.

Радикалы заявили, что российский культурный центр "работает незаконно". Вместе с группой нападавших был депутат "Радикальной партии Украины" Андрей Лозовой.

Как сообщил глава РЦНК, в налете участвовали около 30 человек, они были из "Правого сектора"* и националистической организации "С14".

"Здесь в этот момент находились около пятидесяти детей в возрасте от пяти до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие: "Смерть России", — цитирует агентство Воробьева.

По его словам, сотрудники центра вызвали полицию, которая приехала оперативно. Тем не менее, украинские правоохранители активно не вмешивались в происходящее  и не препятствовали погрому. Также на место ЧП приехали представители миссии ОБСЕ.

Президент Украины Петр Порошенко
Пресс-служба президента Украины
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Накануне украинские радикалы заявляли, что намерены в воскресенье провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане в 2014 году, а затем устроить марш к зданию Россотрудничества.

Это уже не первое нападение на российский культурный центр. В рождественскую ночь радикалы из организации "Черный комитет" атаковали здание Россотрудничества в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. У входа нападавшие разбросали листовки с экстремистскими призывами.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.




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