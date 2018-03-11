Экологический Сочи: въезд автомобилей с бензиновыми двигателями ограничат с июля

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Администрация Краснодарского края приняла решение ограничить въезд на территорию Олимпийского парка в Сочи автомобилей с бензиновыми двигателями с июля 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу края.
Пока ограничения коснутся только личного автотранспорта и не затронут автобусы, осуществляющие туристические перевозки. В будущем планируется закрыть доступ всему транспорту с бензиновым двигателем — въехать в парк можно будет только на электромобилях.
"Никаких дополнительных изменений в законодательство для этого вносить не нужно – соответствующие дорожные знаки уже утверждены на уровне федерации и вступят в силу в июле текущего года", – отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В будущем планируется ограничивать доступ автомобилей с бензиновыми двигателями и на другие территории. Уже приступили к обсуждению возможности ограничения движения в прибрежных зонах городов-курортов региона автомобилей класса ниже "Евро-4".
Концепция в том силе подразумевает бесплатные места для электротранспорта на муниципальных парковках, планируется отмена транспортного налога и допуск электромобилей на полосы общественного транспорта.