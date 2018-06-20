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Постпред США при ООН Никки Хейли

Вашингтон назвал причины выхода из Совета по правам человека ООН

© REUTERS / TOYA SARNO JORDAN
В мире
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Как сообщили в Постпредстве РФ при Всемирной Организации, Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы. Россия являлась членом Совета до декабря 2016 года, однако не была переизбрана на новый срок.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Соединенные Штаты объявили во вторник о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ), это решение озвучила постпред страны при организации Никки Хейли в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

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Причиной администрация президента США назвала критические резолюции совета в адрес Израиля. По словам Хейли, призывы американских властей к реформе Совета за год не были услышан, и решение о выходе было принято после того, как США "не увидели никакого прогресса".

"Мы пошли на этот шаг потому, что наша приверженность (соблюдению прав человека) не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", — заявила постпред.

Хейли заявила, что СПЧ "является защитником нарушителей прав человека и помойной ямой политической предвзятости", поэтому Соединенные Штаты не могут доверять ему.

Официально срок полномочий США в Совете истекает в 2019 году. Это второй подряд трехлетний срок, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание.

Представители нынешней администрации не разкритиковали Совет за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также отрицательно оценивали тот факт, что членами СПЧ является Венесуэла, Китай и Куба.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал решение США, об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter.

​"Израиль благодарит президента (США Дональда) Трампа, госсекретаря (Майка) Помпео и постпреда (при ООН Никки) Хейли за их отважное решение, принятое против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека", — написал Нетаньяху.

Теги:
Совет по правам человека ООН, ООН, Биньямин Нетаньяху, Никки Хейли, Россия, Израиль, США



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